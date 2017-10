Woonzorgcentrum in Twello vrijgegeven na gaslucht

Een medewerker van het woonzorgcentrum liet aan het begin van de avond weten dat het pand moest worden ontruimd. Maar later bleek dat alle bewoners in de gemeenschappelijke ruimte op de benedenverdieping zijn opgevangen. 'Het verliep gelukkig allemaal heel rustig', zegt de medewerker.

De brandweer liet weten dat de 48 bewoners van het centrum in de startblokken stonden voor een eventuele ontruiming. Uiteindelijk werden er geen hoge concentraties schadelijke stoffen gemeten en konden de bewoners binnen blijven.

De straat en het woonzorgcentrum waren afgezet. Alle putdeksels in de omgeving stonden omhoog, daar verrichtte de brandweer metingen om te kijken of er gas in de riolering zat. Later werd het riool doorgespoeld en heeft de brandweer het woonzorgcentrum geventileerd. De politie en de gemeente gaan onderzoek doen naar waar de gaslucht vandaan kwam.

Foto: Omroep Gelderland

De burgemeester van Twello, Jos Penninx, is maandagavond bij de Martinushof op bezoek geweest en is zeer te spreken over de opvang van de bewoners.