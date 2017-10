Woonzorgcentrum in Twello afgezet vanwege gaslucht

TWELLO - Aan de Sint Maartenserf in Twello is bij woonzorgcentrum de Martinushof een vreemde lucht geroken. De brandweer meldt dat het om een gaslucht gaat.

Een medewerker van het woonzorgcentrum liet weten dat het pand moest worden ontruimd. Later bleek dat de bewoners alleen zijn verzocht naar de gemeenschappelijke ruimte op de benedenverdieping te gaan. 'Het verloopt gelukkig allemaal heel rustig', zegt de medewerker.

De brandweer zegt dat de bewoners van het centrum klaar zijn voor een eventuele ontruiming.

De straat en het woonzorgcentrum zijn afgezet. Alle putdeksels in de straat staan omhoog, daar is de brandweer metingen aan het verrichten om te kijken of er gas in de riolering zit. Het is nog niet duidelijk waar de gaslucht vandaan komt.

Later meer.