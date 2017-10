Zingende bevrijder van de Veluwe overleden

foto: Robert Greene Bevrijding Ermelo, foto Robert Greene

CALGARY - Hij was de veteraan met het priesterboordje, de man die bij elke herdenking spontaan in het Wilhelmus uitbarstte om vervolgens tot tranen toe geroerd te worden. Father Robert Greene was in ieder opzicht een van de opmerkelijke Canadese veteranen die betrokken was bij de bevrijding van de Veluwe, operatie Dutch Cleanser.

Hij zat in de tank die als eerste Ermelo binnenreed. 'Er was niemand op straat maar binnen tien minuten werd onze tank omstuwd door duizenden mensen die spontaan het Wilhelmus begonnen te zingen', zo vertelde hij drie jaar geleden tegen Omroep Gelderland. 'En er waren altijd mooie meisjes', zo voegde hij er met een knipoog aan toe. Bekijk de reportage van 75 jaar vrijheid, op weg naar 2020 (tekst gaat verder onder de video): Gemengde gevoelens Greene keek met gemengde gevoelens terug op de oorlog vanwege de slachtoffers maar ook vanwege de kansen die hem, jongen uit een achterstandswijk van Toronto, werden geboden. 'Ik kon onmogelijk mijn leven van voor de oorlog weer oppakken nadat ik zoveel goede vrienden had verloren.' Hij wilde iets zinnigs met zijn leven doen. Als veteraan kon hij een studiebeurs krijgen en ging studeren, sociaal werker wilde hij worden, maar uiteindelijk koos ie voor de Anglicaanse kerk en werd hij Priester. Robert Greene is 94 jaar geworden.