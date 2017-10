'Van de gekke': onrust om plan voor 700 extra geiten

Acht buren ziek

Die omwonenden willen alles op alles zetten om uitbreiding van de boerderij te stoppen, ze maken zich zorgen over hun gezondheid. Volgens hen hebben acht buurtbewoners long- en luchtwegklachten gekregen door de geiten. Nu staan er nog 1300 geiten in de stal, maar dat moeten er bijna 2000 worden.

De provincie besloot afgelopen augustus om de uitbreiding van het aantal geiten een halt toe te roepen. Aanleiding was een onderzoek waaruit blijkt dat mensen ziek kunnen worden als ze in de buurt van geiten komen. Maandagavond is er een informatiebijeenkomst over de voorgenomen uitbreiding van de geitenboerderij.

'Van de gekke'

De geitenhouder had in januari al plannen ingediend bij de gemeente Bronckhorst. De stop van de provincie geldt alleen voor plannen die na augustus zijn ingediend. De gemeente moet nu een beslissing nemen over de uitbreiding. De omwonenden vinden het van de gekke dat er wellicht meer geiten komen. Terwijl de provincie zo duidelijk heeft gezegd dat er geen geit meer bij moet komen.

'Mocht de gemeente de uitbreiding toestaan, dan stappen we naar de rechter. Het kan niet zo zijn dat de provincie meer geiten verbiedt en dat er dan toch nog geiten bijkomen. Simpel en alleen omdat de plannen voor augustus zijn ingediend. Dan gaan de regeltjes voor de gezondheid van de omwonenden', aldus Jan Loskamp, een van de omwonenden van de stal.

'Geen bewijs'

Volgens de eigenaar van de geitenstal, Annie Stapelbroek, is niet bewezen dat de acht buurtbewoners ziek zijn geworden van de geiten. Daarbij heeft zij ook grote vraagtekens bij het onderzoek waarop het besluit van de provincie is gebaseerd.

'Dat onderzoek is in Brabant uitgevoerd. En daar staan de geitenstallen pal naast de kippen- en varkensschuren. Hoe kan je dan zeker weten dat de geiten verantwoordelijk zijn voor bepaalde gezondheidsrisico's? En wat betreft de Q-koorts; wij vaccineren onze dieren en ze worden gecontroleerd. Wij willen uitbreiden om toekomstbestendig te zijn. Als de gemeente geen toestemming geeft, dan stappen we naar de rechter.'

Dinsdag neemt de gemeente Bronckhorst een besluit over de uitbreiding van de geitenhouderij.

