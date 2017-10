Mustafa redt man uit sloot: 'Niet iets wat ik snel zal vergeten'

PUTTEN - Mustafa Tascioglu besefte maandagmorgen pas goed wat de avond ervoor was gebeurd. Hij had bij Putten een oudere man gered die met zijn auto in de sloot was beland. 'Dit is niet iets wat ik snel zal vergeten.'

Mustafa (36) had in Amsterdam met vrienden naar de voetbalwedstrijd Galatasaray - Fenerbahçe gekeken en was op weg naar Zwolle, waar hij woont. Het was ongeveer 22.30 uur. Hij had zijn vrouw laten weten dat hij rond 23.00 uur thuis zou zijn.

'Ik kwam met 130/140 aanrijden', vertelt hij tegen Omroep Gelderland. 'In de verte zag ik een auto, ik naderde hem tot 100/200 meter. Uit het niets begon die auto te slalommen, van links naar rechts, van rechts naar links. De auto belandde op het natte gras, maakte een koprol en viel zo in de sloot.'

Deur zat onder water

Was dit nou echt?, vroeg Mustafa zich af. Het was echt. Hij trapte vol op de rem en ging erachteraan. 'Ik had mijn telefoon op zak, die heb ik weggegooid in het gras. Ik ging toen naar de dichtstbijzijnde deur, maar die zat al onder water. Ik kreeg 'm niet open. Ik weet nog dat ik aan het schreeuwen was, maar er kwam geen reactie. Ik ben toen over de auto heen geklommen en die andere deur kreeg ik wel open.'

Er bleek een man in te zitten van, zo schat Mustafa, ouder dan 75. 'Hij was verward en riep: ik wil mijn tas, ik wil mijn tas. Hij had niet goed in de gaten wat er was gebeurd. Ik heb hem er toen uitgehaald. Hij zei dat er niemand anders in de auto zat, maar ik heb de auto toch gecheckt. Ik wilde het 100 procent zeker weten.' Mustafa zette de man veilig op het gras.

112 bellen, maar geen telefoon

Dan meteen 112 bellen, zou je zeggen. Maar ja, waar was zijn telefoon? Mustafa kon 'm in het gras niet meer vinden. 'Ik dacht: snel mijn werktelefoon uit de auto pakken, maar - dat zul je altijd zien - de batterij was leeg. Dus ik begon naar voorbijrijders te zwaaien, 5 minuten lang, maar niemand stopte. Toen heb ik de achterklep van de auto opengezet, de binnenverlichting aan. Zodat ze me goed zouden zien. Toen stopte er toch iemand.'

Mustafa legde uit wat er aan de hand was en belde 112 met de telefoon van deze automobilist. Deze man bleek een extra trui en warmtedekens in de auto te hebben liggen. Nadat de politie en de ambulance waren gearriveerd, ging Mustafa weer via de sloot naar het slachtoffer. Hij deed diens natte jas uit en hulde hem in een warme trui. Zijn telefoon had hij inmiddels weer gevonden.

Naar het ziekenhuis

Met een ambulance is het slachtoffer naar het ziekenhuis in Harderwijk gebracht. 'Ik ging in een andere ambulance ook naar Harderwijk. De politie heeft mijn auto meegenomen.'

Mustafa werd voor de zekerheid ook onderzocht, maar hij bleek niets te mankeren. Met de man die hij had gered, ging het naar omstandigheden ook redelijk. 'Zijn dochter was er inmiddels ook. Ik heb de man nog even kunnen spreken. We hebben nog een kwartiertje gebabbeld en nummers uitgewisseld. Ik kreeg van zijn dochter later nog een bedankje via de app. Ze zei dat hij me later graag nog een keer wil spreken als het weer beter gaat.'

Kortom, een heel avontuur. 'Ja, ik heb mijn kleinkinderen later wat te vertellen...'

