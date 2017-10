UEFA onderzoekt ook afsteken vuurwerk door Vitesse-aanhang

WAREGEM - Vitesse hangt mogelijk een boete boven het hoofd. De Europese voetbalbond UEFA is een onderzoek gestart naar het afsteken van vuurwerk door de Vitesse-aanhang bij de wedstrijd Zulte Waregem-Vitesse.

Dat gebeurde net voor de aftrap van het duel. De UEFA treedt daar altijd streng tegenop. Vitesse zegt dat iedereen heeft genoten van de passie en de sfeer, maar dat vuurwerk ten strengste verboden is. 'De UEFA zit daar strak op. Houd de sfeer er zeker in, maar laat het vuurwerk achterwegen om zowel jezelf als de club niet te benadelen', aldus de woordvoerder van Vitesse.

De UEFA kondigde eerder al aan onderzoek te doen naar de vijf gele kaarten die de Arnhemse ploeg ontving. Dat is een standaard onderzoek. Vitesse-trainer Henk Fraser kondigde vorige week vrijdag al aan dat er zo'n onderzoek zou komen, hij was daar boos over. Ook gaf hij aan dat hij er vanuit gaat dat de Kroatische scheidsrechter Bebek wordt meegenomen in dat onderzoek. Die scheidsrechter maakte enkele dubieuze beslissingen.

Op 16 november bespreekt een speciale commissie van de UEFA beide onderzoeken.

