Rechtszaak cocaïneroof: 6 jaar celstraf geëist

BENEDEN-LEEUWEN - Vijf verdachten uit Rotterdam staan vandaag voor de rechter in Arnhem voor de spraakmakende beroving van een vrachtwagen in Beneden-Leeuwen. De daders haalden op 27 september vorig jaar 131 kilo cocaïne uit de vrachtwagen. Twee van de vijf staan vanochtend terecht en de anderen vanmiddag. Justitie eiste tegen beide verdachten 6 jaar gevangenisstraf, met aftrek van voorarrest.

De eerste die in het beklaagdenbankje zat verklaarde in de rechtbank niet in Beneden-Leeuwen te zijn geweest.

De roof had en heeft een enorme impact op de vrachtwagenchauffeur. Hij kon er tien dagen niet van slapen en hij kampt met posttraumatische stressklachten, zo bleek tijdens de zitting. De man eist 1200 euro schadevergoeding.

'Het is wat het is, weet je'

Tijdens de zitting bleek dat de vervoerder niet wist wat in de container zat. Dee container kreeg hij willekeurig toegewezen, meldt verslaggever Jeroen Mäkel.

Wat de vrachtwagenchauffeur heeft doorgemaakt, leek de tweede verdachte weinig te doen. 'Het spijt me voor de chauffeur dat dit is gebeurd, maar tja... het is wat het is, weet je.'

Goudstaven als dank

De man verklaarde twee goudstaven te krijgen voor zijn hulp.

Verslaggever Jeroen Mäkel volgt de zaak:

De verdachten - in de leeftijd van 23 tot 30 jaar - reden de vrachtwagen klem met twee auto's. De chauffeur werd verteld dat hij rustig moest blijven en vervolgens werd met een betonschaar de verzegeling van de laadruimte verbroken en het slot doorgeknipt.

De mannen vulden daarna sporttassen met cocaïne. De chauffeur deed nog een poging om een van de tassen uit handen van een verdachte te trekken. Daarop kreeg de bestuurder te horen dat hij los moest laten, anders zouden ze hem doodschieten.

Klopjacht

Direct na de overval startte de politie een klopjacht, maar daarbij werden de daders niet gevonden. Wel werd een deel van de drugs teruggevonden in een van de auto's die bij de overval was gebruikt.

Afgelopen januari werden de eerste vier verdachten alsnog aangehouden, mede door foto's die een getuige tijdens de overval maakte. De foto's werden getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.