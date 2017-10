Verdwenen bevers, vissen en vogels weten IJssel weer te vinden

DIEREN - De ecologie van de IJssel tussen Dieren en Kampen is weer op orde. Waterschap Vallei en Veluwe heeft in opdracht van Rijkswaterstaat meer dan zeven jaar gewerkt aan een beter milieu voor dieren en planten in en langs de rivier.

In 2009 bleek dat dieren en planten die in en langs de IJssel leefden, waren verdwenen. Dat kwam doordat de IJssel werd aangepast voor binnenvaart van de Rijn naar het IJsselmeer. Nevengeulen Het waterschap kwam daarom in actie. Voor een bedrag van tussen de 35 en 40 miljoen euro zijn op elf plekken langs de snelstromende rivier nevengeulen aangelegd. In die geulen stroomt het water langzamer, zodat vissen en andere waterdieren er kunnen schuilen. Daarnaast zijn basaltblokken tussen de kribben in de rivier weggehaald zodat planten op de oevers beter kunnen wortelen.

Inmiddels zijn diersoorten zoals de barbeel (een karperachtige vis), bever en de kwartelkoning al teruggekeerd, aldus het waterschap.