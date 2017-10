Pegida gaat demonstreren in Nijmegen

NIJMEGEN - Pegida houdt 26 november een demonstratie in het centrum van Nijmegen. De anti-islambeweging meldt dat op Twitter.

Pegida spreekt van een 'levendige maar vreedzame demonstratie, voor behoud van vrijheid van meningsuiting'. De woordvoerder van burgemeester Hubert Bruls was niet bereikbaar voor een reactie.

De beweging verstoorde vorige maand in Arnhem de installatie van burgemeester Ahmed Marcouch. Drie leden, gehuld in Pegida-shirts, onderbraken de griffier met fluitjes en geschreeuw.

Pegida (in het Nederlands een afkorting van Patriottische Europeanen tegen de Islamisering van het Avondland) dook oktober 2014 op in het Duitse Dresden. De beweging zegt niet extreemrechts te zijn. Pegida keert zich fel tegen de islam en niet-westerse invloeden in de westerse samenleving en tegen de komst van economische migranten. Sinds 2015 heeft Pegida in Nederland een afdeling.

