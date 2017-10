Slachtoffer dodelijke val is 34-jarige Duitser

NIJMEGEN - De man die maandagochtend overleed na een val vanaf een woning aan de Groesbeekseweg in Nijmegen, is een 34-jarige man uit de Duitse plaats Kleve. Dat meldt de politie.

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar de politie houdt rekening met een misdrijf. Zij stelt nader onderzoek in naar de dodelijke val. Er is nog niemand aangehouden.

De omgeving rond het huis is afgezet. In het pand waren renovatiewerkzaamheden aan de gang.

