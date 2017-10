Huis doorzocht vanwege discriminatie en racisme

KOOTWIJKERBROEK - In een onderzoek naar het aanzetten tot discriminatie en groepsbelediging heeft de politie maandagochtend een woning in Kootwijkerbroek doorzocht. Twee bewoners van 35 en 72 worden ervan verdacht een website te beheren waarop strafbare uitingen staan.

Een van de verdachten ging vrijwillig met de politie mee. Na verhoor is hij vrijgelaten. De ander was niet aanwezig tijdens de doorzoeking en zal daarom op een later moment worden ondervraagd.

Discriminatie en belediging

Beiden worden volgens de politie verdacht van het aanzetten tot discriminatie van gekleurde en/of negroïde personen en het opzettelijk beledigen van deze groep. Bij de doorzoeking van de woning zijn gegevensdragers in beslag genomen die mogelijk zijn gebruikt om strafbare feiten te plegen.

Het onderzoek naar de beide mannen staat onder leiding van een officier van justitie van het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie (LECD) in Amsterdam. Hier is aangifte gedaan tegen de twee verdachten door het meldpunt internetdiscriminatie, MIND.