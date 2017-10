Documentairemaker gaat de Veluwse wolf opsporen: 'Ik ga zoeken, ik moet'

'Ik ga zoeken, ik moet.' Geluk wandelt al dagelijks in het bos, maar heeft nu een plan. Ze gaat de hele Veluwe over. 'Ik weet dat de kans heel klein is dat ik hem zie, maar stel je voor dat ik toch één ogenblik oog in oog sta. Dat zou geweldig zijn.'

Idolaat van de wolf

Voor haar film portretteerde Lies over de hele wereld anderen die net zo idolaat zijn van het beest als zij. Ze heeft vijf weken in Zweden gezeten. Het was er overdag min tien graden en ze wandelde er dagelijks uren door een dik pak sneeuw op zoek naar de wolf.

Waarom ze de wolf zo graag weer wil zien? 'Het is zo'n ontzettend mooi dier, hij loopt zo mooi en ik vond de mythe en het avontuur dat rond dat beest hangt van kinds af aan al geweldig.'

Duidelijk plan

Lies heeft een duidelijk plan: 'ik doorkruis de Veluwe de komende week, neem mijn wolfshond mee die een scherpe waarneming heeft en ik let goed op de sporen.'

De documentaire Walden Disney moet volgende maand af zijn. Of er een Veluwse wolf in zit, is dus nog even afwachten.

