Partij voor de Dieren wil in de Nijmeegse raad

NIJMEGEN - De Partij voor de Dieren (PvdD) doet in 2018 mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen. Dat zegt Lieke Keller, directrice van de partij.

Het is de eerste keer dat de partij in Nijmegen meedoet aan de lokale verkiezingen. 'We hebben in die gemeente een goede groep die de partij kan vertegenwoordigen', legt Keller uit.

Michelle van Doorn, de voorzitter van de Gelderse afdeling van de PvdD, is de beoogd lijsttrekker voor Nijmegen.

De PvdD is in Gelderland al actief in Apeldoorn, Arnhem en Buren. Ook in die gemeenten doet de partij volgend jaar weer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.