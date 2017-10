De stembus van De Gelderse Top 100 zit vol

ARNHEM - Na drie weken zit de stembus van De Gelderse Top 100 vol! Zo'n 10.000 stemmen zijn binnengekomen voor de hitlijst die Radio Gelderland op zaterdag 4 november gaat uitzenden.

Voor de elfde keer stellen muziekliefhebbers De Gelderse Top 100 samen. Normaal, Frank Boeijen en Maarten Peters & Het Toverbaltheater stonden al eens op nummer 1. Eindigen zij dit jaar weer hoog of is er een verrassende nieuwkomer? Volgende week maandag publiceren we de lijst. Op uitzondering van de top 10, die wordt lopende de uitzending duidelijk!

Stemmen werven

Veel artiesten voerden fanatiek actie. Sieneke, Ronnie Ruysdael en onder meer Willem te Molder van Boh Foi Toch spraken via video's de fans toe.

[YouTube:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1621204411252478]

Om een tipje van de sluier op te lichten: De acties van Rox van Driel, Marlane en ook William Smulders & Lieke Grey leverden veel respons op.

Wouter Ganzeboom kwam in het slotweekeinde nog met een flink offensief en maakte zelfs daarvoor nog een videoclip bij zijn lied Breekbaar Souvenir. Zou het genoeg zijn voor een mooie plek in de lijst?

Wie viert dit jaar feest? Zaterdag 4 november tegen 16.00 uur weten we het!