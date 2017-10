Honderden inwoners Vaassen opgeroepen voor tbc-test

VAASSEN - Inwoners van de wijk Berkenoord II in Vaassen worden deze dinsdag onderzocht op besmettelijke tuberculose, oftewel tbc. Ruim 700 bewoners zijn opgeroepen om zich te laten testen.

Vorige week maandag werd bekend dat in de wijk open tbc was uitgebroken. Open tbc is besmettelijk en daarom doet de GGD Noord- en Oost-Gelderland onderzoek om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Volgens GGD-arts Sieb van Kuijk gaat het om ruim twintig gevallen, de meeste in Vaassen en enkele in Apeldoorn. Twee patiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis.

Kleine prik

Omdat niet duidelijk is waar en wanneer besmettingen hebben plaatsgevonden, krijgen mensen uit de directe omgeving van de patiënten met tbc een oproep voor het onderzoek. De mensen die zich laten onderzoeken, krijgen een Mantouxtest. Daarbij wordt door middel van een klein prikje een beetje testvloeistof in de onderarm gespoten. Na een paar dagen is het resultaat door specialisten af te lezen

Telefoon roodgloeiend

De GGD is de afgelopen dagen platgebeld. Er kwamen ruim duizend telefoontjes binnen. 'Mensen belden om hun verhaal kwijt te kunnen, maar ook met vragen', zegt Jan Willem Brethouwer, manager algemene gezondheidszorg GGD Noord- en Oost-Gelderland.

'Bijvoorbeeld mensen die familie in die wijk hebben wonen, die zich ook willen laten testen. Of een tandarts met de vraag of hij zich anders moet beschermen als hij bezig is met patiënten', gaat Brethouwer verder.

1000 besmettingen

Per jaar worden in Nederland ongeveer 1000 ziek van tbc. Veel meer mensen raken besmet, maar worden niet ziek en kunnen dan niemand besmetten. Van de 1000 zieken overlijden een paar mensen. De rest kan goed behandeld worden met de juiste mix van medicijnen. Die moeten een half jaar geslikt worden.

De laatste tbc-uitbraak was in 2015 bij een medewerker van postbedrijf Sandd in Apeldoorn. Daarvoor trof de ziekte eind jaren 90 een leerlingen van het Marnix College in Ede en een voetballer van amateurclub Rhelico in Rumpt.

Zie ook: