Veroni lacht om valse snelheidsboete; 'Ik kan al 4 jaar mijn huis niet uit'

Foto: Veroni Steentjes (via Facebook)

ARNHEM - 'Er zijn soms nepmails waarbij je wilt dat ze juist wel waar zijn', grapt Veroni Steentjes op haar Facebookpagina. De Arnhemse kreeg maandag een aanmaning van het 'Centraal Justitieel Incassobureau' omdat ze een verkeersboete niet zou hebben betaald. Maar dat is onmogelijk, omdat Veroni door haar ziekte al jaren aan huis is gekluisterd.

De Arnhemse kampt met posttraumatische dystrofie en rugklachten. Met verbazing las ze dan ook de mail waarin staat dat ze op de snelweg 12 km/uur te hard heeft gereden. 'Ik had de aanmaning met alle liefde betaald, maar kan al 4 jaren mijn huis niet uit door bedlegerigheid.'

Een boete of aanmaning wordt nooit gemaild

In de mail staat dat Veroni voor donderdag 36,25 euro moet betalen. Als ze dat niet doet, wordt er beslag gelegd op haar bankrekening. Flauwekul natuurlijk, want het Centraal Justitieel Incassobureau mailt nooit een boete of aanmaning.

Het CJIB waarschuwt op zijn website dan ook voor dit soort nepmailtjes. 'Veel mensen krijgen wel eens een verkeersboete. Bijna iedereen wil dan gelijk betalen. Oplichters weten dat. Zij proberen geld of uw persoonlijke gegevens van u af te pakken, door zich voor te doen als het CJIB. Ze gebruiken daarvoor vaak de mail, maar soms ook een brief of de telefoon.'

