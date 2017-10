Drie keer feest: Den Bosch, Tilburg en Bergen op Zoom bevrijd

'S-HERTOGENBOSCH - Vrijdag 27 oktober 1944 is een dag van veel blijdschap in Brabant. Maar liefst drie steden (en een paar dorpen) worden bevrijd: in Den Bosch, Tilburg en Bergen op Zoom (en Zundert, Goirle en Ulicoten) wordt de Nederlandse driekleur van zolder gehaald en gefeest op straat.

Maar zonder slag of stoot gaat het niet, de strijd om Den Bosch duurt drie dagen. De schade is groot: 236 burgerdoden, vierhonderd gewonden, zevenhonderd gebouwen zijn vernield en 10-duizend panden hebben lichte schade. Filmbeelden van de gevechten in Den Bosch en omgeving: Ook rond Tilburg wordt gevochten, meer dan vijftig burgers komen om. In de wijk Broekhoven vechten ook soldaten van de Nederlandse Irenebrigade. Maar de stad echt bevrijden mogen ze niet. Terwijl de Irenebridgade op weg is naar België, rijden Schotse soldaten om vijf uur 's middags de stad in en is Tilburg helemaal vrij. Ook van de bevrijding van Tilburg is oud materiaal bewaard gebleven: In de omgeving van Bergen op Zoom woedt al wekenlang een felle strijd bij Woensdrecht, meer dan duizend soldaten sneuvelen. Op 27 oktober is de stad vrij, maar aan de noordkant van de stad hebben de Duitsers zich verschanst. Het duurt nog tot 31 oktober voor de Duitsers ook daar verslagen zijn, het kost 135 Canadese soldaten het leven.