Knorhof in Erichem wil terugkomen na verwoestende brand

Foto: Omroep Gelderland

ERICHEM - Het is de bedoeling dat er weer een grote varkensstal terugkomt in Erichem, na de brand in megastal De Knorhof. Dat zegt de woordvoerder van eigenaar Straathof tegen Omroep Gelderland. Volgens hem is er al een eerste gesprek over geweest met de gemeente Buren.