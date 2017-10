Jongen loopt over auto's in Geldermalsen

GELDERMALSEN - In Geldermalsen heeft een jongen vermoedelijk over twee auto's gelopen.

Vrijdagavond zag een vrouw in de Anna Paulownastraat een groepje jongens bij een auto staan. Een van hen liep eroverheen. Toen de politie kwam, renden drie jongens weg.

Vermoedelijk is er vlak daarvoor ook nog over een wit busje heengelopen, zegt wijkagent Erwin van Dalen. De eigenaar van het busje trof maandagmorgen toen hij weg wilde rijden een forse deuk aan in de motorkap.