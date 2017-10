Portemonnee-dief berooft echtpaar van middagje shoppen

De man past wat schoenen terwijl de vrouw toekijkt. Een boodschappentas met portemonnee wordt op de grond gezet. Ondertussen wordt het stel in de gaten gehouden, de verdachte vrouw doet net alsof ze interesse heeft in verschillende schoenen.

Maar dan slaat ze toe, met een kledingstuk uit het rek dekt ze het zicht af en probeert de tas te pakken. Maar dan komt de man aanlopen. Poging twee. Even graaien in de tas en de buit is binnen. Zonder dat de man en de vrouw iets in de gaten hebben is er een tas gestolen.

FOTO: Politie

Wie kent of herkent de vrouw die op slinkse wijze de tas van het slachtoffer steelt. Misschien slaat ze vaker toe! Stop haar nu en tip de politie via 0800-6070 of anoniem.