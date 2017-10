11-jarige Reyyan wereldkampioen kickboksen

DOETINCHEM - Er zit veel kickbokstalent in de Achterhoek. Niet alleen greep de 15-jarige Peter Verhaegh uit Kilder de titel in zijn categorie, ook was er in het Duitse Hagen goud voor de 11-jarige Reyyan Dutken uit Doetinchem.

Reyyan is wereldkampioen K1 geworden in de klasse 9 t/m 11 jaar onder 45 kilogram. Daarnaast won ze brons in haar eigen klasse, onder 40 kilogram. In beide gewichtsklassen nam ze deel aan meerdere rondes. Het was de eerste keer dat Reyyan deelnam aan het wereldkampioenschap, eerder dit jaar won ze al wel brons op het NK.

Drie jaar geleden begon Reyyan met kickboksen. In het begin waren haar ouders niet zo blij met haar keuze voor deze contactsport. Maar inmiddels zijn ze enorm trots op hun dochter en ze begeleiden haar bij alle wedstrijden. Haar trainer, Harry Luyken, zag meteen dat hij te maken had met een talentvolle leerling. Onder zijn begeleiding traint Reyyan 4 à 5 keer per week.

Wat is K1?

K1 is een populaire vechtsport die gebaseerd is op kickboksen en karate. Bij K1 duren de rondes 3 x 3 minuten, bij kickboksen en thaiboksen duren de rondes 5 x 3 minuten. De regels zijn net als die van het kickboksen, wat wil zeggen dat er geen ellebogen gebruikt mogen worden en er geen grondwerk is. In tegenstelling tot bij kickboksen is het elkaar bij de nek vasthouden verboden.