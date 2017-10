Iedereen wil meedoen in Sinterklaasjournaal Elburg

Vrijwilligers Freek van der Heide en Erik Land zijn de drijvende krachten van het Elburgse Sinterklaasjournaal. Freek is de tekstschrijver en regisseur. Ook speelt hij de rol van nieuwslezer. Erik is één van de cameramannen en hij monteert alles.

Dat de mannen dit jaar al voor de derde keer een serie Sinterklaasjournaals maken, hadden ze vooraf nooit bedacht. 'Het was altijd een stiekeme droom van me. Het sfeertje is zo gezellig. Maar na het eerste jaar vroeg iedereen om een tweede jaar en vorig jaar was wederom een succes dat we er nu gewoon mee doorgaan', vertelt een dolenthousiaste Freek, die ondertussen ook gewoon de volgende scène regisseert want de opnames moeten op één dag allemaal klaar zijn.

Kijk hier naar de reportage: (de tekst gaat verder onder de video)

Twee keer vragen kan niet

'Mensen komen echt overal uit het land vandaan om in ons Sinterklaasjournaal mee te spelen. Dat is geweldig. Je kunt ze één keer vragen om te komen, maar geen twee of drie keer vind ik.'

Uiteraard is Sinterklaas van de partij, maar ook een gros aan Pieten, een beheerder van het pakhuis en twee boeven die de pakjesavond dreigen te verpesten.

Succesvol

Het Elburgse Sinterklaasjournaal trekt steeds meer kijkers. Niet alleen uit Elburg, maar ook uit de verre omgeving. 'Er zijn zelfs scholen die alleen nog maar naar ons journaal kijken en niet meer naar het landelijke. Dat is de grootste beloning die we ons maar kunnen wensen, want we doen het uiteindelijk allemaal voor de kindjes', vertelt Freek.

'Elburger brok bruin'

Speelt er landelijk al jaren een discussie over de kleur van de hulp van Sinterklaas. In Elburg is de kleur van Piet geen issue. Freek: 'Die zijn al jaren Elburger brokbruin en dat blijven ze. Ook bij de intocht zijn ze gewoon bruin, niet zwart. En ik moet zeggen dat ik er ook nog nooit iemand in Elburg over heb gehoord.'

Vanaf 13 november, de week voorafgaand aan de intocht van Sinterklaas wordt het Sinterklaasjournaal drie keer in de week uitgezonden op Loe TV, Facebook en YouTube. De uitzenddagen zijn maandag, woensdag en vrijdag vanaf 18.15 uur.