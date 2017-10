Lambert Jager keeperstrainer bij Achilles

GROESBEEK - Lambert Jager is keeperstrainer geworden bij Achilles'29.

De inwoner van Oosterhout is de opvolger van Twan Centen, die een maand geleden overleed. Dat was toen een grote schok voor de Groesbeekse club.

Voor Jager is Achilles de vierde Gelderse club. Eerder was hij werkzaam bij De Graafschap, Vitesse en AGOVV. De laatste jaren werkte hij veel als keeperstrainer in het buitenland, onder meer in China, Libië en Saoedi-Arabië.