Achilles'29 acht stunt tegen NEC niet onmogelijk

GROESBEEK - Achilles'29 is bepaald niet in vorm. De Groesbekers leden vijf nederlagen op rij in de tweede divisie en dinsdagavond wacht de bekerwedstrijd tegen NEC.

"Lastig, maar niet onmogelijk", denkt aanvoerder Boy van de Beek.

Voor hem is het extra bijzonder. "Bij de loting hoopte ik al op NEC. Het was mijn droom om in De Goffert te voetballen. Ik kom er al van kleins af aan, sinds 1998. Ik heb alles meegemaakt daar. Ik denk dat wij ze ook pijn kunnen doen, maar dan moeten we echt alles geven."

Trainer Eric Meijers woont om de hoek bij het stadion. "Ik kan er lopend naartoe. Een mooi affiche, met NEC als de grote favoriet. Ik had ze liever thuis gehad. En NEC is in vorm en wij niet. We hadden na vier wedstrijden acht punten en toen pakten we hier NAC. Maar vanaf dat moment is het helemaal mis."