Bestelwagen rijdt bij Dieren sloot in

DIEREN - Een bestuurder van een bestelwagen is maandagochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Ellecomsedijk tussen Dieren en Doesburg.

De bestelwagen was door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt en vervolgens in een naastgelegen sloot beland. De brandweer van Rheden en een ambulance kwamen na de melding ter plaatse. De bestuurder is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet duidelijk. Voor zover bekend waren er geen andere voertuigen bij betrokken.