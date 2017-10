Het kan weer: wegzwijmelen bij mooie mannen en stoere paarden

ARNHEM - Liefhebber van stoere paarden? En van mooie mannen? Goed nieuws: de Horse and Hunk-kalender is er weer.

De Arnhemse ondernemer Fianne Imminga (29) is zeer trots op de negende editie. 'Dit jaar hebben we weer veel variatie aan modellen. Sommige mannen zijn model, maar we hebben ook een aantal hunks die nog geen ervaring hebben. Zo zit er altijd een leuke man bij. Mocht de man niet bevallen, is er gelukkig nog een paard om naar te kijken.'

Ervaring met paarden

Ruim 300 modellen had zich aangemeld. En tja, wie kies je dan? Ervaring met paarden was een pre. 'Of ze moesten er heel goed uitzien, dan was dat minder een probleem', lacht Imminga.

'Maart' is de favoriet van Imminga: een wit paard en een donker model. 'Die foto klopt gewoon.' Al is het model van februari ook niet mis. 'Hij heeft een leuk, vriendelijk gezicht.'

De favoriet van Imminga: het model van maart. Foto: Johnny van Bergen

Gelderse modellen

Ook Gelderse modellen hebben een plekje op de kalender weten te veroveren. Chris Veltkamp uit Elst, zittend op een wit steigerend paard, en Rico Mallee uit Heteren zijn de hunks van juni. Mallee is in oktober ook van de partij: hij ligt dan op een paard. De koude decembermaand wordt opgewarmd door Joris Slagman uit Joppe.

Joris Slagman uit Joppe. Foto: Johnny van Bergen

Aan de kalender is een goed doel gekoppeld: het Brooke Hospital for Animals. Dat zet zich in voor zieke werkpaarden en -ezels in landen als Egypte en Pakistan.

Een impressie van de shoot met Chris Veltkamp:

Intussen is Imminga alweer op zoek naar modellen voor de kalender van 2019. Weer liefst met ervaring met paarden? 'Ja. Tenzij...'

Zie ook:

Website Horse and Hunk