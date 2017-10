Leraren checken fietsverlichting brugklassers

Met de donkere dagen in aantocht kun je als fietser beter maar goed zichtbaar zijn. Zeker tijdens de drukke spitstijden, maar ook 's avonds na een schoolfeest. 'Kinderen zijn er vaak niet mee bezig', is de ervaring van techniekdocent Gert Botma. 'Het is een van de 1000 dingen die ze moeten doen. De school voert deze actie voor het zesde jaar en het blijkt echt nodig dat je de kinderen erop wijst. En hun ouders overigens ook.'

De leerlingen krijgen tijdens de les een powerpointpresentatie en worden deze dagen bij het schoolplein door de docenten opgewacht. Die wensen hen goedemorgen en kijken mee of de verlichting in orde is. 'Deze aanpak werkt', zegt Botma. 'Vorig jaar had 97 procent van de brugklassers na onze actie werkende verlichting.'