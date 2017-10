'Au au, help me' blijkt toneelstukje: pinpas en 850 euro kwijt

NUNSPEET - Doen alsof je hulp nodig hebt en vervolgens een dame beroven. Dat was de geniepige werkwijze bij een diefstal in Nunspeet. De politie maakt nu beelden van de diefstal openbaar.

Op 8 juni deed een vrouw op straat in Nunspeet alsof ze medische zorg nodig had. Ze schreeuwde het uit van de pijn en dat allemaal om de portemonnee van een 61-jarige vrouw te stelen.

Even daarvoor werd de pincode van de 61-jarige afgekeken door twee vrouwen in de HEMA. Eenmaal buiten werd tijdens het toneelspel haar portemonnee gestolen en niet veel later was 850 euro van haar rekening verdwenen.

Vanavond zijn in het opsporingsprogramma Bureau GLD van Omroep Gelderland beelden te zien van de diefstal. Wie meer weet, kan zich melden bij de politie.