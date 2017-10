Wat moet er gebeuren met de Rijnbrug?

LIENDEN - De Rijnbrug over de Nederrijn tussen Kesteren en Rhenen is met ingang van deze maandag vier avonden en nachten dicht voor auto's, motoren en vrachtwagens. Er wordt gewerkt aan het wegdek.

Tussen 19.00 en 6.00 uur is de weg over de Rijn afgesloten, behalve voor fietsers en bromfietsers. Het overige verkeer wordt omgeleid via de A50, A12, A15 en N225. De extra reistijd kan een halfuur bedragen.

Verslaggever Vera Eisink was maandag bij de Rijnbrug:

De provincies Utrecht en Gelderland en de zes gemeenten in de directe omgeving van de Rijnbrug praten al geruime tijd over de toekomst van deze rivieroversteek, en de verbreding ervan in het bijzonder.

Files tijdens de spits

Op de brug staan 's ochtends en 's avonds geregeld files tijdens de spits. Er moet rekening gehouden worden met een langere reistijd tot ongeveer een halfuur.

De brug tussen Rhenen en Kesteren is geregeld het decor voor files. In 2012 spraken beide provincies met Rhenen, Veenendaal, Wageningen, Ede, Neder-Betuwe en Buren af dat er een rijstrook zou bijkomen. De deelnemende partijen legden daar ook geld voor opzij.

Vorig jaar werd duidelijk dat verbreding van de brug met een zogeheten wisselstrook zou leiden tot een nieuwe brug op de bestaande pijlers. Toen ontstond de vraag of in plaats van één extra rijstrook wellicht twee extra stroken erbij zouden moeten bijkomen.

Onderzoek naar meer rijstroken

Daar is vervolgens onderzoek naar gedaan. Twee studies wijzen uit dat het voordeel van twee extra rijstroken in plaats van één strook klein zijn. Eind dit jaar nemen de wegautoriteiten een principebesluit. Pas volgend jaar wordt het definitieve ontwerp voor de Rijnbrug duidelijk.

De Rijnbrug was vroeger een spoorbrug die Kesteren verbond met Amersfoort. De brug werd op 10 mei 1940 vernietigd door de Duitsers, maar later gerepareerd. Op 2 oktober 1944 bliezen de geallieerden de brug op. Reparatie liet toen tot 1955 op zich wachten. Verschil was dat het geen spoorbrug werd, maar een oversteek voor wegverkeer.