RUURLO - In Ruurlo is een automobilist ingereden op een schuur. Dat gebeurde maandagochtend op de Groenloseweg. De man zegt dat hij moest uitwijken voor een andere auto.

Die zou hem in de bocht tegemoet gereden zijn. De politie is op zoek naar getuigen van het voorval. De bestuurder van de andere auto is nog niet gevonden. De man raakte zelf lichtgewond.