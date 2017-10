Basisscholen Aalten en Oost Gelre krijgen snel internet

LICHTENVOORDE - Het heeft lang geduurd, maar het gaat nu echt gebeuren: tien basisscholen in Oost Gelre en Aalten krijgen snel internet. Dat hebben de gemeenten en CIF, het bedrijf dat de aanleg van de internetverbinding verzorgt, maandagmiddag bekendgemaakt.

De basisscholen krijgen een aansluiting op glasvezel. Inwoners van Aalten en Oost Gelre konden zelf aangeven of zij voor of tegen een snelle internetaansluiting waren waarvoor zij zelf moeten betalen.

Minstens de helft van de inwoners van de gemeenten moest zich aanmelden, anders zou de glasvezelverbinding er niet komen. Uiteindelijk bleek bijna driekwart van Aalten en Oost Gelre graag snel internet te willen; thuis en op school.

Achterhoek

CIF wil graag verder met de aanleg van glasvezel in de Achterhoek. In de regio bestaat het buitengebied uit 5.000 adressen in de gemeente Oude IJsselstreek en delen van de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem en Montferland.

Start werkzaamheden

CIF start begin 2018 met de voorbereidingen voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Aalten en Oost Gelre. De verwachting is dat eind 2018 iedereen die een abonnement heeft afgesloten, dan ook een glasvezelaansluiting heeft.