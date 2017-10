FuckUp Nights: een avond over mislukkingen. Gezellig!

ARNHEM - Het diner was heerlijk, het concert was geweldig, de baan is uitdagend en het huwelijk kan niet stuk. Op sociale media is alles mooi en prachtig, maar eerlijk is eerlijk: niet alles gaat over rozen. Er mislukt ook weleens iets. En die mislukkingen met anderen delen, is volgens Jos Meijering uit Arnhem véél interessanter.

In navolging van zo'n 250 steden wereldwijd wil Jos zogenoemde FuckUp Nights gaan organiseren. Sprekers pochen daar niet over hun successen, maar vertellen daar over een mislukking op professioneel gebied. Op 13 november is de eerste in café De Kroeg in Arnhem.

Het heeft iets bevrijdends om over je falen te vertellen, zegt Meijering. 'We zijn allemaal mensen. Iedereen weet: ik doe niet altijd alles goed. Het is het leven, je faalt af en toe en als je daar eerlijk over bent met elkaar en jezelf daarin kwetsbaar durft op te stellen, dan kun je daar veel waarde uithalen. In de zin van: leren van je fouten, maar het geeft ook een soort vrijheid om te doen.'

Jos Meijering over hoe hij op het idee kwam: (de tekst loopt door onder de audio)

Er zijn al drie sprekers vastgelegd. Er wordt nog een vierde gezocht. 'Alle sprekers krijgen 7 minuten en 10 plaatjes om hun verhaal te vertellen. Na elke spreker is een vraag-en-antwoordronde. Je kunt dus na hun verhaal rechtstreeks met de sprekers in gesprek, dat is het leuke. Een gezellige avond over mislukkingen.'

Zie ook: Facebookpagina Fuckup Nights Arnhem