VIDEO: Dieven smijten peperdure fietsen naar beneden, schade 70.000 euro

Foto: Omroep Gelderland

WEZEP - Achttien peperdure fietsen met een waarde van in totaal 70.000 euro verdwenen eind juli bij een fietsenzaak in Wezep. Het opsporingsprogramma Bureau GLD heeft beelden van de inbraak. Daarop is te zien dat de fietsen niet bepaald zachtzinnig behandeld worden.

In de nacht van 27 op 28 juli wordt de voordeur van de fietsenwinkel met een bijl vernield en komen de daders binnen. Ze lijken precies te weten waar ze moeten zijn en rennen meteen naar boven. De fietsen worden met grof geweld van metershoog naar beneden gesmeten.



De inbraak is binnen een paar minuten voorbij. De achttien fietsen ter waarde van duizenden euro's liggen dan in de witte bestelbus die voor het pand geparkeerd staat. De daders van de inbraak zijn nog spoorloos en de politie is op zoek naar mensen die meer weten. De inbraak is binnen een paar minuten voorbij. De achttien fietsen ter waarde van duizenden euro's liggen dan in de witte bestelbus die voor het pand geparkeerd staat. De daders van de inbraak zijn nog spoorloos en de politie is op zoek naar mensen die meer weten. De beelden zijn ook te zien in Bureau GLD, vanavond om 17.20 uur bij Omroep Gelderland. De uitzending wordt elk uur herhaald.

Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl