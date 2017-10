Graffiti drijft Spijkerkwartier (weer) tot wanhoop

ARNHEM - Het leek weer een tijdje goed te gaan, maar het is weer mis in het Spijkerkwartier. Overal duikt graffiti op. Wijkagent Frank Daeseleer vraagt op Twitter om tips.

De wijkagent werd gealarmeerd via de Buurtapp. 'Strepen op muren, op de stoep en dat in de hele buurt', zegt Daeseleer tegen Omroep Gelderland.

'Het gaat even goed'

Een van de bewoners die zich druk maken om deze vernielingen, is Patrick Hoogenbosch. Het is vechten tegen de bierkaai, vindt hij. 'Laatst waren garages overgeschilderd en die zagen er weer pico bello uit. Maar dat gaat dan een maand goed en dan staan de eerste tags er weer op.'

Tags zijn handtekeningen of symbolen in meestal een en dezelfde kleur.

De echte graffitikunstenaars worden door de vandalen met rust gelaten, weet de bewoner. 'Dat doen ze uit respect. We hebben hier ook locaties met mooie graffitikunst. Misschien moeten we de professionele artiesten weer eens uitnodigen voor een project. Want daar komen die tagspuiters niet aan.'

Nog nooit een spuiter betrapt

Maar of het de oplossing is, Hoogenbosch heeft zo zijn twijfels. 'Ik woon al sinds 1996 in het Spijkerkwartier en ik loop vaak op verschillende tijden door de buurt. Maar ik heb nog nooit een graffitivandaal kunnen betrappen.'

Voorzitter van het bewonersoverleg in de Arnhemse wijk is Astrid Stokman. Zij zegt: 'De panden zijn vaak in particulier eigendom en de eigenaren moeten de graffiti laten weghalen. Vaak zijn het monumentale gebouwen. Als je die goed schoonmaakt, kun je daarbij de gebouwen beschadigen. En ik snap dat je na de zoveelste veeg denkt: laat maar.'

En nu Omroep Gelderland toch aan de lijn hangt, wil Stokman nog wel een ergernis kwijt. 'Die fietswrakken hier in de wijk, die zijn ook een doorn in het oog. En soms vind je er vuilniszakken met afval tussen.'