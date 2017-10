Bakker Hans mag het eindelijk van de daken schreeuwen

ARNHEM - Het tv-programma Heel Holland Bakt winnen en dan maandenlang niks mogen zeggen. Het viel niet mee voor de 22-jarige Hans Spitsbaard uit Ede.

'22 juni was de laatste opnamedag', zegt Hans. 'Dus ik heb een hele tijd mijn mond moeten houden. Het is nu een opluchting dat ik het van de daken mag schreeuwen.'

Hoe houd je het zo lang stil? 'Nou, dat is wel lastig. Ook familie wordt met klem gevraagd om niks te vertellen. Dus toen de uitreiking geweest was, heb ik wel even feest gevierd met familie en vrienden. Maar verder dan dat kwam het niet: je moet het stilhouden.'

Luister hier naar het gesprek met Hans, de tekst gaat verder onder de audio:

Tot het laatst spannend

Voor de vaste kijker was het geen verrassing dat Hans de winnaar werd. Hij bakte heel constant. Toch was het voor hem geen zekerheidje. 'Helemaal niet. Zelfs na de laatste bruidstaart niet. Ik keek naar links en zag Gwenn z'n taart. En ik keek naar achteren en zag die van Marjolein. Toen dacht ik: het zou nog weleens heel spannend kunnen gaan worden.'

Echt? 'Ja, Marjolein en Gwenn waren ook heel sterk. Zeker Marjolein, die is ook drie keer 'meesterbakker' geworden. Dus het bleef tot het laatste moment spannend.'

Twijfelen over de toekomst

Hans studeert bedrijfskunde. Eind dit jaar gaat hij weer de schoolbanken in. Maar hij is door het succes bij Heel Holland Bakt wel gaan twijfelen over zijn toekomst.

'Ik weet dat hier mijn hart ligt en dat ik graag het vak zou gaan leren. Of ik dat nu na of tijdens mijn studie wil gaan doen, weet ik nog niet precies. Maar ik heb dit jaar om dat nog even uit te zoeken.'

In februari komt een bakboek van Hans uit.

