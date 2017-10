Man overlijdt na val in woning, politie houdt rekening met misdrijf

Foto: N1

NIJMEGEN - In Nijmegen is een man overleden nadat hij tijdens werkzaamheden in een woning een val heeft gemaakt. Dit gebeurde aan de Groesbeekseweg. Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. Maar de politie houdt rekening met een misdrijf.

Hulpdiensten rukten massaal uit. De brandweer, de politie, een ambulance en een traumahelikopter gingen allemaal die kant op. De politie zegt de zaak te onderzoeken. Hulpverleners werden omstreeks 11.00 uur gewaarschuwd over een incident waarbij iemand van hoogte zou zijn gevallen. De man bleek al te zijn overleden toen ze aankwamen. In het pand aan de Groesbeekseweg waren renovatiewerkzaamheden aan de gang. De politie zegt in een persbericht 'gezien de aangetroffen situatie een misdrijf niet uit te sluiten'. Aanhoudingen zijn tot dusver niet verricht. De politie meldt verder de identiteit van het slachtoffer nog niet te kunnen vrijgeven.