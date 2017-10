Man overlijdt na val in woning in Nijmegen

NIJMEGEN - In Nijmegen is een man overleden nadat hij tijdens werkzaamheden in een woning een val heeft gemaakt. Dit gebeurde aan de Groesbeekseweg, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk.

Hulpdiensten rukten massaal uit. De brandweer, de politie, een ambulance en een traumahelikopter gingen allemaal die kant op. Wat voor werkzaamheden de man aan het doen was is nog onbekend.