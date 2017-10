Komende week in Uit met Esther: Frans Duijts, meubelontwerpster Ineke Hans en het elektriciteitshuisje in Culemborg

ARNHEM - Esther gaat met Frans Duijts mee naar de sportschool en naar de repetitie met Peter Beense en Django Wagner. Komende vrijdag treden zij op in AFAS Live. Nemen we een kijkje in het leven van meubelontwerpster Ineke Hans en belichten we de architectuur het elektriciteitshuisje in Culemborg.

Echte Vrienden in concert

Vrijdag 27 oktober is het zover... dan treedt Frans Duijts samen met Peter Beense en Django Wagner op in AFAS Live. Om in conditie te blijven traint Frans in de sportschool in Tiel en Esther traint met hem mee. Ook kijkt ze achter de schermen bij de repetitie met de jongens in Purmerend.

Meubelontwerpster Ineke Hans

Ineke Hans heeft haar roots in Gelderland maar is vooral in het buitenland te vinden. Momenteel heeft zij een expositie in Wenen "Was ist Loos", genoemd naar de Weense architect Alfred Loos. Het werk van Ineke is ook in Arnhem te zien, de boom bij de entree van het Cito gebouw is van haar hand en ook de zitplaatsen buiten bij Museum Arnhem.

Trafo Huisje in Culemborg

Eén keer met je ogen knipperen en je bent er voorbij. En dat is jammer, want het verdient meer aandacht. Het staat een beetje verscholen tussen twee huizen aan één van de toegangswegen richting het centrum van Culemborg. Een nutsgebouw; schakelhuis van de Provinciale Geldersche Energie Maatschappij. Rond 1925 gebouwd door de huis-architect uit die jaren Henk Fels. Hij tekende in die tijd voor meer gebouwen van de PGEM.

De functie was eenvoudig: zorgen dat de electriciteit die van de energiecentrale kwam, op een goede manier in de huizen belandde. Daar was toen een behoorlijk groot gebouw voor nodig. En er werd eer in gelegd om daar dan ook een bijzonder gebouw van te maken; waar een eenvoudig bouwsel van vier muren, een deur en een dak eigenlijk ruim voldoende was geweest. En het wordt nog steeds gebruikt. Netbeheerder Liander houdt dat stukje energie-geschiedenis in ere.