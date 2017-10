'In een dorp van 2500 inwoners moet je gewoon kunnen pinnen'

WEURT - Gemopper over het verdwijnen van de enige pinautomaat in Weurt. Maar de Rabobank is stellig: de automaat kan niet blijven. Dat is simpelweg te gevaarlijk voor omwonenden. Een plofkraak kan daar aan de Laan 1945 desastreus uitpakken.

Dat blijkt uit onderzoek dat de Rabobank Rijk van Nijmegen heeft laten uitvoeren. Toen de trend van plofkraken bij pinautomaten maar om zich heen bleef grijpen nam de bank maatregelen om de veiligheid te garanderen. Automaten worden afgeschermd met stalen platen in de nachtelijke uren.

Dixie

Voor drie pinautomaten in Nijmegen, Ubbergen en Weurt werd zelfs tijdelijk beveiliging ingeschakeld. Dat viel op toen er in Weurt ineens een dixie bij de pinautomaat werd geplaatst. De beveiligers hielden 's avonds in afwachting van onderzoek naar de constructie van de panden waar de automaten in zitten een oogje in het zeil.

Voor Weurt pakt dat onderzoek nu zo uit dat de pinautomaat daar te gevaarlijk is. Dat geldt ook voor een pinautomaat in Wijchen (Lepelaarstraat) en ook in Molenhoek (Prinsenweg) verdwijnt de enige pinautomaat. Vanaf 13 november kunnen op die locaties geen flappen meer worden getapt.

'Probleem voor ouderen'

Frans Houben, fractievoorzitter van GroenLinks in Beuningen vindt dat niet kunnen. 'Ik vind dat je in een dorp met 2,5 duizend inwoners gewoon moet kunnen pinnen', zegt hij. 'Vooral voor ouderen is het verdwijnen van zo'n automaat een probleem'. Hij vindt dat het college van burgemeester en wethouders in gesprek moet gaan met de bank.

Fractievoorzitter Jos Swartjes van de Beuningse afdeling van SP wil in actie komen om de pinautomaat te behouden. 'De coöperatieve bank Rabo laat zijn leden in de steek', vindt de SP'er. De partij wil in Weurt inventariseren in hoeverre het verdwijnen van de pinautomaat leeft en dan kijken wat er kan. 'In Ewijk hebben we ook een pinautomaat teruggekregen, samen met de bevolking', vertelt Swartjes. Daar investeerde de supermarkt in een zuil in de winkel.

Desnoods moet de gemeenteraad besluiten daar in te investeren. 'Je draagt als gemeente ook verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in een dorp als Weurt.'

In de voormalige gemeente Ubbergen gaf de raad 10.000 euro uit aan subsidie om een pinautomaat in het nog geen 2000 inwoners tellende dorp Leuth te krijgen. Daar staat nu een zuil van de Regiobank (onderdeel van SNS) in de plaatselijke supermarkt.

Kan echt niet anders

De voorzitter van de directie van de Rabobank Rijk van Nijmegen, Antoine Driessen, benadrukt nog eens de afweging die is gemaakt om de automaten te sluiten. 'Het gaat om de veiligheid van mensen.'

Hij heeft weinig sympathie voor de politici die roepen dat de automaat maar moet blijven. 'Ik vind het onfatsoenlijk om zo te reageren. Dan ga je totaal voorbij aan de gevolgen die zo'n plofkraak voor de mensen in de directe omgeving kan hebben. Laat ze maar contact met me opnemen.'

De bank realiseert zich dat het sluiten van de locaties ongemak oplevert, maar ziet op dit moment geen andere mogelijkheid. Het is geen ordinaire geldkwestie. 'De bank heeft tonnen geïnvesteerd om de veiligheid te garanderen', meldt Driessen.

Hij zegt dat er zorgvuldig is gekeken of er in de directe omgeving in een straal van een paar kilometer alternatieven zijn om te kunnen pinnen. 'We zijn in Weurt ook in gesprek met de supermarkt die naast de automaat zit die we gaan sluiten. We gaan met de supermarkt kijken naar een alternatief.' Hij geeft als voorbeeld een pinautomaat in de winkel.

Houben van GroenLinks vindt het een groot nadeel dat een dergelijke pinautomaat niet 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar is.

Kijk hier reportage in mei 2017 over de beveiliging van pinautomaten terug:

Zie ook: