Geallieerde soldaten bij Heerewaarden in een hinderlaag gelokt

Het Hadwin-Stophermonument in Heerewaarden - Stichting Tremele

HEEREWAARDEN - Heerewaarden is een dorp dat vanaf de herfst van 1944 in schemergebied ligt. De Duitsers hebben zich teruggetrokken in Fort Sint-Andries aan de westkant van het dorp en laten zich nog maar weinig in Heerewaarden zien. En de geallieerden patrouilleren er weliswaar zo nu en dan, maar veroverd hebben ze het dorp niet. Op 26 oktober 1944 krijgen Britse soldaten van een Rossumse visser te horen dat de Duitsers Fort Sint-Andries hebben verlaten. Een patrouille vertrekt te voet vanuit Dreumel om het fort in te nemen. Maar eenmaal bij het fort blijken ze in een Duitse hinderlaag gelokt te zijn. Twee soldaten vinden de dood, twee zijn zwaar gewond, dertien worden krijgsgevangen gemaakt. Slechts twee mannen weten aan de Duitsers te ontkomen.

Reginald Stopher - Stichting Tremele Raymond Hadwin - Stichting Tremele Raymond Hadwin (19 jaar) en Reginald Stopher (19 jaar) worden op het fortterrein begraven. Daar rusten hun lichamen nog steeds, want aan het eind van de oorlog is het fort opgeblazen en meerdere pogingen om daarna hun graven te vinden zijn mislukt. De zwaargewonde John Walker (22 jaar) overlijdt op 27 oktober 1944 in Waardenburg aan zijn verwondingen. Rowland Merritt is ook zwaargewond en wordt naar het ziekenhuis in Utrecht gebracht, daar sterft hij op 29 oktober, 29 jaar oud.



Om de vier mannen die zijn omgekomen te gedenken staat er sinds 1999 een monument langs de dijk. Het Hadwin & Stopher Memorial, genoemd naar de twee soldaten die bij Fort Sint-Andries ter plekke zijn gestorven. Meer lezen over de mannen, kijk dan op de site www.tremele.nl John Walker - Stichting Tremele Rowland Merritt - Stichting Tremele