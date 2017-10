Nieuwe tips over landbouwterreur in Land van Maas en Waal

WAMEL - Er zijn enkele nieuwe tips binnengekomen over de landbouwterreur in het Land van Maas en Waal. Dat zegt de politie.

Afgelopen vrijdag deelden agenten flyers uit in het gebied. Inwoners werd gevraagd om tips te delen. Of de nieuwe tips bruikbaar zijn wil de politie nog niet zeggen.

Al maanden hebben boeren in het Land van Maas en Waal last van vandalen die het gemunt hebben op hun percelen en akkers. Appelbomen worden omgezaagd, hooibalen vernield en spijkers in het mais gedrukt.

Een fruitteler aan de Dijkgraaf de Leeuwweg in Altforst ontdekte vorige week donderdag dat maar liefst 2500 van zijn fruitbomen omgezaagd waren.

