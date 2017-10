Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Maikel de Kreek

ARNHEM - .

Angst voor een bestelbus met gasflessen, angst voor terroristische aanslagen, angst voor wereldmachten die dreigen met kernwapens en angst voor haat dat zomaar kan ontbranden. Geweld is niet alleen iets van nu. Het is er altijd al geweest en het zal er helaas ook altijd zijn maar hoe ga je hier nou mee om? In antwoord op deze vraag ben ik uitgekomen bij de woorden van Psalm 46 waar de dichter schrijft: Kom en zie wat de Heer heeft gedaan, verbijsterend is wat Hij op aarde verricht: wereldwijd bant Hijoorlogen uit, bogen breekt Hij, lansen verbrijzelt Hij, wagens verbrandt Hij in het vuur. ‘Staak de strijd, en erken dat Ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’ Een troostvolle tekst: God beheerst alle geweld, raketten maakt Hij onklaar en elke terreurgroep schakelt Hij uit, maar ondertussen … Psalm 46 strooit zout in open wonden want iedereen weet dat het nooit zo wordt. De voortslepende conflicten zullen altijd blijven bestaan en onschuldige burgers proberen hun leven in veiligheid te brengen. Angst en onzekerheid woekert voort. Toch roept Psalm 46 ook het diepste verlangen van ieder mens en volk op. Iedereen tekent voor wereldvrede. Zo ook God.

Niets voor niets is Zijn Zoon op aarde gekomen en zingen engelen bij Jezus komst in het openveld. De herders horen onder de sterrenhemel over vrede en welbehagen voor alle mensen die God liefheeft. Jezus’ doel is om vrede te brengen in ons hart en Hij toont dat met Zijn daden. Hij geneest en vergeeft. Hij kijkt om naar de zieken en zwakkeren in de samenleving. Hij roept Zijn hoorders op tot verzoening. In Zijn eerste preek, die we ook wel de Bergrede noemen, zegt Hij: Gelukkig de zachtmoedigen want zij zullen het land bezitten. Gelukkig de vredestichters want zij zullen kinderen van God genoemd worden. De oproep om vrede te stichten klinkt maar de mensen hebben het niet begrepen. Gods Zoon wordt gekruisigd tussen twee misdadigers in. Het lijkt erop alsof recht en vrede het verliezen van haat en geweld maar na drie dagen is daar de overwinning. Met Jezus opstanding zegeviert de vrede en dat is onze houvast wanneer het kolkt en stormt in je leven. Bij al je waarom-vragen, angsten, pijn en moeiten mag je geloven in de vrede van Jezus die ook voor jou en mij is weggelegd!

En toch kan het zomaar gebeuren dat je veel energie en tijd verspilt met ‘oorlogjes’ voeren op het werk, binnen je huwelijk of gezin of op de voetbalclub. Het zit in onze aard om ons gelijk te willen halen. We vechten waar we voor staan en waar we recht op hebben. We eisen dat deel op wat ons toekomt maar wat levert het je nou op? Een scheiding, rechtszaken, ontslag, stress en een veel te hoge bloeddruk. Laat het los en richt je op de vrede. Gods Zoon heeft het al gezegd: Gelukkig de vredestichters want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zijn Woord mag op onze aarde klinken. Als wij al geen vrede willen stichten hoe zit het dan met onze wereldleiders? Als zij geen voorbeeld kunnen zijn voor onze kinderen laten wij het dan maar doen. Het is misschien wel eenvoudiger dan dat het lijkt. Geef elkaar een hand, een kus, en weet dat vrede het kwaad overwint. Liefde heeft nu en altijd het laatste woord!