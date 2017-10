Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Maikel de Kreek

ARNHEM - .

Beste luisteraars,

Het is niet raar wanneer vandaag, op de tweede zondag van mei, de klanken klinken van het lied ‘Mama’ van Heintje. Oké, ik geef toe het is er één uit de oude doos maar het is een prachtige ode aan alle mama’s in de wereld. Op deze moederdag staat mama centraal die elke dag je boterham smeert en die zorgt voor schone kleren. Zonder mama wordt het leven er niet mooier op dus koesteren we haar en staat zij vandaag in de schijnwerpers. Ook in de Bijbel komen we veel mama’s tegen die van belang zijn geweest. Wanneer het eerste kindje van Adam en Eva wordt geboren, roept moeder uit: Met de hulp van de Heer, heb ik het leven geschonken aan een man! Wat is Eva blij met Kaïn maar wat is haar verdriet groot wanneer haar tweede zoon door hem wordt omgebracht. Naast Eva lezen we ook over Sara, de vrouw van Abraham, van Naomi en Ruth en laten we niet vergeten Maria, de moeder van Jezus.

Moeders willen graag het beste voor hun kind maar wat is dat? Je kind is je alles en daar kom je voor op. Toch zijn er ook momenten dat je kwetsbaar bent omdat je je kind moet loslaten omdat hij of zij op eigen benen gaat staan. Deze gevoelens kun je ook toeschrijven aan God die zich in de Bijbel presenteert als mannelijke Schepper, Rechter en Koning van de wereld. Jezus noemt Hem ‘Vader’ en leert ons dat ook te doen. Toch zijn er enkele Bijbelteksten waarmee je God moederlijke karaktertrekken kan toedichten. Eén daarvan kom je tegen bij de profeet Jesaja die over God zegt: Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal Ik jullie troosten. (Jesaja 66 vers 13a)

Zou je niet kunnen zeggen dat God vaderlijke en ook moederlijke liefde bezit? Zijn mannelijke kant vecht en bevrijdt. Zijn vrouwelijke kant troost en beschermt. Als Vader leert Hij je op eigen benen staan om de wereld in te gaan en als Moeder wist Hij de tranen van je ogen en deelt Hij mee in je verdriet. Bovenal ziet Hij jou en mij als Zijn kind waar Hij het beste mee voorheeft. Natuurlijk hebben we onze vragen en twijfels maar we mogen er zeker van zijn dat God voor ons wil zorgen!

Op deze tweede zondag van mei galmt Heintje uit de radio en dwalen ongemerkt mijn gedachten af naar mijn eigen mama. Mijn mama is natuurlijk de beste mama van de hele wereld. Mijn mama vecht tegen borstkanker en ondanks haar strijd wil ze er voor haar kinderen en kleinkinderen zijn. Ik mag terugkijken op mooie kinderjaren waarin ze altijd voor mij heeft klaargestaan en de toekomst? Die wordt geweldig want mama’s veranderen niet en blijven in hun hart dezelfde net zoals bij God. Vandaag brengen we naast onze moeders ook God onze dank die elke dag weer voor je klaarstaat. Hij wil voor je zorgen en zal er altijd voor je zijn!