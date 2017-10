Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Maikel de Kreek

ARNHEM - .

Hoe zal het nu met hem zijn? Het is al weer een paar weken geleden dat een klein jongentje ervoor zorgde dat de grote mensen even stil werden van zijn ene daad. Dit jongetje dat hersenstamkanker heeft en ongeneeslijk ziek is, had slechts één doel voor ogen en dat was 100 euro bij elkaar nagellakken voor het goede doel van 3 FM Serious Request. Tijn kreeg het voor elkaar om een heel land in beweging te zetten. Nederland ging aan het nagellakken en met zijn onbevangenheid haalde hij alleen al met zijn actie meer dan 2,5 miljoen euro op. Waar een kind al niet groot in kan zijn!

En nu? Hoe is het met Tijn? Kinderen horen niet ziek te zijn en mogen al helemaal niet sterven. Toch gebeurt dat helaas wel. Kinderen zijn kostbaar en kwetsbaar tegelijk. Jezus zelf legt hier de nadruk op als Hij spreekt over een leven met God. Onder zijn hoorders zijn ook ouders met kinderen. Zij willen dat Jezus hen zegent en daarom proberen ze dichterbij Hem te komen maar Jezus’ leerlingen houden hen tegen. Die vinden het maar onzin en volgens hen heeft Jezus geen tijd voor kinderlijk geneuzel. Jezus merkt het rumoer op en wijst dan zijn leerlingen fel terecht. Hij zegt dat als wij bij Hem willen horen wij in denken en doen, moeten worden als een kind. Daarna loopt Jezus naar de kinderen toe, neemt ze als een vader in de armen en zegent ze.

Jezus erkent met zijn actie de kwetsbaarheid van een kind. Kinderen zijn aangewezen op wat ze ontvangen. Zo mogen wij als een kind met lege handen bij God komen met al onze zorgen, vragen en bezigheden. God is onze hemelse Vader en Hij heeft het allerbeste met ons voor. Om dat te aanvaarden, vraagt God om het geloof van een kind. Maar als we het over geloven hebben dan komen we al gauw met grote-mensen-argumenten en verwijten want wij weten het beter. Maar is dat het dan?

Nee! Denk dan nog eens terug aan het verhaal van kleine Tijn die open en eerlijk liet zien waar hij voor stond. Wij mogen bij God komen zonder ballast want Hij kijkt naar ons hart. Hij weet wat er in ons omgaat en kent onze pijn. God staat niet aan de rand van ons levensveld maar Hij staat er middenin. Hij staat niet als een scheidsrechter voor je die met gele en rode kaarten begint te zwaaien als je iets verkeerds doet. Nee, Hij staat voor je als een liefdevolle Vader met geopende armen. Kom met je lege handen bij God en Hij vult ze met liefde, geduld en vrede. Hij wil ook jou zegenen!