Vertraging bij sloop café door vondst asbest

ULFT - De sloop van Café Halfweg tussen Zelhem en Doetinchem heeft vertraging opgelopen doordat er asbest gevonden in het verpauperde pand. Eind deze week moet het café, dat al jaren een doorn in het oog was voor omwonenden, volledig gesloopt zijn.

De sloopwerkzaamheden hebben enige tijd stilgelegen. Deze maandag is de sloop hervat, waardoor het pand naar verwachting aan het einde van de week volledig weg zal zijn.



De gemeente Bronckhorst besloot, bij hoge uitzondering, het café en de ijsbaan over te kopen voor 175.000 euro, zodat de zogenoemde rotte kies gesloopt kon worden. De aanloop naar dit besluit heeft jaren geduurd, doordat de eigenaar van het pand en de gemeente niet op één lijn zaten. 'Er zijn heel veel rechtszaken geweest, over en weer', zei wethouder Arno Spekschoor eerder. 'Iedereen heeft water bij de wijn gedaan, met als gevolg dat we dit konden kopen.'



