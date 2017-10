Te weinig AED's in Gelderland

ARNHEM - De kans dat iemand in Nederland een hartstilstand overleeft in Nederland wordt steeds groter. Het aantal vrijwilligers dat kan reanimeren is flink toegenomen. Maar het aantal AED's blijft achter, ook in Gelderland. Dat meldt de Hartstichting.

In Gelderland moeten er nog zo'n 2200 defibrillatoren bij komen om ervoor te zorgen dat iedereen die een hartstilstand krijgt binnen zes minuten gereanimeerd kan worden. Die eerste zes minuten zijn namelijk cruciaal. Het doel van de Hartstichting is daarom al jaren om van Nederland een zogenoemde 6-minutenzone te maken. Waarschuwing via app Vrijwilligers die kunnen reanimeren, worden via een app gewaarschuwd als hun hulp in de buurt nodig is. Maandag meldde de Hartstichting dat inmiddels 170.000 mensen deel uitmaken van dat netwerk. Daarmee komt de 6-minutenzone steeds dichterbij. Voor een dergelijke zone zijn volgens de Hartstichting een actief oproepsysteem, veel burgerhulpverleners én voldoende AED's nodig. Maar het aantal AED's in onze provincie blijft alleen achter. In Gelderland zijn er nog ongeveer 2200 nodig. Het probleem is ook dat veel AED's niet geregistreerd staan of op slecht bereikbare plekken hangen. Hulpverleners moeten er 24/7 bij kunnen. Volgens de Hartstichting bestaat nergens ter wereld een landelijk netwerk zoals hier.