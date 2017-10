Diefstal bij Mediamarkt in Duiven mislukt

DUIVEN - Een 31-jarige man die zondag dacht proletarisch zijn slag te kunnen slaan bij de Mediamarkt in Duiven, kwam bedrogen uit. Beveiligers hadden de man door.

De man wilde met spullen in een geprepareerde tas de winkel uitlopen. Dit is een tas die speciaal is gemaakt om artikelen ongezien uit winkels mee te nemen.

Beveiligers van het elektronicaconcern hielden de dief tegen. De gewaarschuwde politie sloeg de man in de boeien.