Prins Claus heeft gedenksteen bij de Vereeniging

Foto: Stichting DE 4DAAGSE Foto: Archief Omroep Gelderland

NIJMEGEN - De plaquette die in juli werd onthuld op de Via Gladiola in Nijmegen en die herinnert aan de deelname van prins Claus aan de Vierdaagse, heeft nu een plek. De gedenksteen is geplaatst op het terrein van concertgebouw De Vereeniging.

Het was dit jaar vijftig jaar geleden dat de in 2002 overleden prins Claus de Vierdaagse uitliep. De plaquette ligt op het gras van De Vereeniging waar het trottoir grenst aan de Sint Annastraat. Deze straat draagt in de week van de Vierdaagse de naam Via Gladiola.