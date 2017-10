Enorme tik voor Vitesse-opponent Zulte Waregem

WAREGEM - Waar Vitesse met 4-0 won in Heerenveen, heeft de Europese tegenstander van afgelopen donderdag Zulte Waregem een enorme tik geïncasseerd.

In het eigen Regenboogstadion werd met 5-2 verloren van Waasland-Beveren. Bij rust was het 1-2. Hamalainen en De Pauw scoorden voor de ploeg, die volgende week donderdag naar GelreDome komt. Het elftal was op zes plaatsen gewijzigd ten opzichte van donderdag, toen met 1-1 werd gelijkgespeeld. Ex-Vitessenaar Onur Kaya kwam als invaller in actie.

De koploper in de poule van de Europa League, Lazio Roma, won thuis eenvoudig met 3-0 van Cagliari. Immobile scoorde tweemaal en is met dertien doelpunten topscorer van de Italiaanse Serie A. De andere Europese opponent van Vitesse, OGC Nice, verloor op eigen veld met 2-1 van Strasbourg en staat pas veertiende in Frankrijk.