'Beoordeling risico zedendelinquent niet goed'

ARNHEM - Het risico dat een zedendelinquent opnieuw in de fout gaat, wordt niet goed ingeschat. Daardoor sluit de behandeling niet voldoende aan. Tot die conclusie komt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Corinne Dettmeijer, in een rapport dat zondag is gepubliceerd.

Volgens Dettmeijer is er in het buitenland een goede methode beschikbaar om de kans op recidive te beoordelen. Die wordt onder meer gebruikt in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Een groot voordeel van deze methode is dat de verdachte niet hoeft mee te werken, terwijl toch een betrouwbare inschatting wordt gemaakt. Daardoor is vaker een rechterlijke uitspraak mogelijk.

Omdat in Nederland niet de juiste methode voor inschatten van recidive-risico wordt gebruikt, is ook niet goed te zeggen wat de juiste behandeling zou moeten zijn en is er kans op over- of onderbehandeling, aldus Dettmeijer.

Kritische vragen over behandeling Michael P.

Het rapport van Dettmeijer komt op een moment dat er veel kritische vragen worden gesteld over de behandeling van Michael P., de man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing en dood van Anne Faber.

Anne, die opgroeide in de regio Arnhem-Nijmegen, was bijna twee weken spoorloos was. Op aanwijzing van P. werd haar lichaam gevonden in een natuurgebied in Zeewolde. De verdachte zat in de psychiatrische Altrecht Aventurijn-kliniek in Den Dolder nadat hij in 2010 twee meisjes had verkracht in Nijkerk. Op de dag van de verdwijning van Anne zou hij met verlof zijn geweest.

’Vader slachtoffer P. vroeg vergeefs om hulp’

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries stelde vorige week op Twitter dat Justitie wist dat P. een gevaar was voor de samenleving. 'Vader verkracht meisje Nijkerk schreef dikwijls politieke top... maar kreeg nooit een antwoord! Krokodillentranen van politiek', schreef de misdaadverslaggever op zijn account. Hij plaatst daarbij een afbeelding van een brief die de wanhopige vader in 2012 aan Teeven schreef.

